"Правда.Ру" готовит своим читателям и зрителям подарок к летнему отпускному периоду.
21 июня на YouTube-канале "Правда.Ру" и на "Правда ТВ" выйдет интервью с генеральным директором Круизного центра "Инфофлот" Андреем Михайловским.
Вы до сих пор считаете, что круизы — вид отдыха, доступный только очень богатым людям? Или, хуже того, что экономичный круиз — это сплошной дискомфорт и проблемы? Это не так!
Собеседник "Правды.Ру" расскажет о том:
— что такое современный круиз и в чем его уникальность;
— как выбрать круиз правильно и какой сервис вам предоставят, даже позаботясь о вашем кошельке;
— насколько популярен такой вид отдыха сегодня;
— и о самых популярных маршрутах этого лета.
Не пропустите! Возможно, именно советы Андрея Михайловского позволят вам определиться, где и как отдохнуть в предстоящий отпуск.
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