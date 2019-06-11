Скоро в "Правде.Ру"! Круиз: лучший отдых в летний отпуск. Интервью с экспертом

"Правда.Ру" готовит своим читателям и зрителям подарок к летнему отпускному периоду.

21 июня на YouTube-канале "Правда.Ру" и на "Правда ТВ" выйдет интервью с генеральным директором Круизного центра "Инфофлот" Андреем Михайловским.

Вы до сих пор считаете, что круизы — вид отдыха, доступный только очень богатым людям? Или, хуже того, что экономичный круиз — это сплошной дискомфорт и проблемы? Это не так!

Собеседник "Правды.Ру" расскажет о том:

— что такое современный круиз и в чем его уникальность;

— как выбрать круиз правильно и какой сервис вам предоставят, даже позаботясь о вашем кошельке;

— насколько популярен такой вид отдыха сегодня;

— и о самых популярных маршрутах этого лета.

Не пропустите! Возможно, именно советы Андрея Михайловского позволят вам определиться, где и как отдохнуть в предстоящий отпуск.