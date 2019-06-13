Одним из самых популярных направлений для поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион у российских туристов стал Вьетнам.
Об этом сообщает международная исследовательская компания ForwardKeys.
И без того высокий интерес россиян к Вьетнаму в последние два года лишь растет, отмечают специалисты. Так, например, в минувшем году там отдохнули 606 тысяч граждан Российской Федерации.
Примечательно, что на сегодняшний день Россия занимает шестое место по числу людей, посещающих Вьетнам.
ForwardKeys отмечают, что в стране туристов из России любят больше остальных. Дело в том, что те тратят во время отпуска во Вьетнаме в среднем на 40% больше денег, нежели их иностранные "коллеги".
Если среднестатический иностранец, поясняют специалисты, оставляет во Вьетнаме за время отдыха в среднем 900 долларов, то россияне — примерно полторы тысячи.
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