Во время отпуска во Вьетнаме россияне тратят на 40% больше, чем иностранцы

Одним из самых популярных направлений для поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион у российских туристов стал Вьетнам.



Отпуск в аэропорту. 400 человек почти сутки ждали вылета из Москвы во Вьетнам / Новости от 29.11.2018 11:28

Об этом сообщает международная исследовательская компания ForwardKeys.

И без того высокий интерес россиян к Вьетнаму в последние два года лишь растет, отмечают специалисты. Так, например, в минувшем году там отдохнули 606 тысяч граждан Российской Федерации.

Примечательно, что на сегодняшний день Россия занимает шестое место по числу людей, посещающих Вьетнам.

ForwardKeys отмечают, что в стране туристов из России любят больше остальных. Дело в том, что те тратят во время отпуска во Вьетнаме в среднем на 40% больше денег, нежели их иностранные "коллеги".

Если среднестатический иностранец, поясняют специалисты, оставляет во Вьетнаме за время отдыха в среднем 900 долларов, то россияне — примерно полторы тысячи.