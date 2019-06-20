Специалисты: Мурманск, Шпицберген и Фареры – лучшие места для тех, кто не любит жаркий отдых

Специалисты сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список самых холодных регионов для отдыха этим летом.



Где отдохнуть на курортах недалеко от дома / Новости от 24.07.2018 08:28

Тем, кто любит отдыхать, но не любит жару, подойдут архипелаг Шпицберген в Норвегии и город Нуук, столица Гренландии.

В Шпицбергене, например, температура летом не поднимается выше +10 градусов по Цельсию. И слетать туда из Москвы будет относительно недорого — 36 тысяч рублей на человека за перелет в обе стороны.

Гренландия же обойдется россиянам гораздо дороже — перелет из Москвы будет стоить 188 тысяч рублей на человека в обе стороны.

Третье место рейтинга заняли Фарерские острова — автономный регион Дании. Перелет туда обойдется жителям столицы чуть ли не в пять раз дешевле, чем в ту же Гренландию.

Также в список самых холодных регионов для отдыха этим летом вошли столица Исландии Рейкьявик, город Нарвик в Норвегии, Мурманск, финский Ивало, главный порт современной Шотландии Абердин, шведский город Кируна и Джуно, столица американского штата Аляска.