Специалисты сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список самых холодных регионов для отдыха этим летом.
Тем, кто любит отдыхать, но не любит жару, подойдут архипелаг Шпицберген в Норвегии и город Нуук, столица Гренландии.
В Шпицбергене, например, температура летом не поднимается выше +10 градусов по Цельсию. И слетать туда из Москвы будет относительно недорого — 36 тысяч рублей на человека за перелет в обе стороны.
Гренландия же обойдется россиянам гораздо дороже — перелет из Москвы будет стоить 188 тысяч рублей на человека в обе стороны.
Третье место рейтинга заняли Фарерские острова — автономный регион Дании. Перелет туда обойдется жителям столицы чуть ли не в пять раз дешевле, чем в ту же Гренландию.
Также в список самых холодных регионов для отдыха этим летом вошли столица Исландии Рейкьявик, город Нарвик в Норвегии, Мурманск, финский Ивало, главный порт современной Шотландии Абердин, шведский город Кируна и Джуно, столица американского штата Аляска.
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