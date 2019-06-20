Сервис путешествий Туту. Ру. составил список направлений, за которые российские туристы в этом году платили рекордные суммы.
Возглавляет рейтинг тур семейной пары по маршруту Москва — Нью-Йорк- Майами — Москва. За билеты бизнес-класса супруги отдали в общей сложности 690 тысяч рублей.
685 тысяч рублей, например, другая пара россиян заплатила за авиабилеты по маршрутку Москва — Мале — Москва.
Замыкает тройку самых дорогих заказов перелет из Москвы в мексиканский Канкун и обратно стоимостью в 635 тысяч рублей.
Отдавали огромные суммы россияне и за внутрироссийские направления. Семья из трех человек, например, на майские праздники слетала в Горно-Алтайск за 604 тысячи рублей, сообщает Туту. Ру.
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