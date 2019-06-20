Аналитическое агентство ТурСтат провело исследование с целью выяснить, какие города России, по мнению населения, лучше всего подходят для летних пеших прогулок.
В лидеры рейтинга, как этого и следовало ожидать, попали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
За столицу страны, например, проголосовали 32% опрошенных. Петербург же считают лучшим городом России для променада считают 23% респондентов. За Екатеринбург проголосовали 15% опрошенных.
Четвертое и пятое места рейтинга заняли Нижний Новгород и Казань соответственно.
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