Опрос: россияне считают Москву, Петербург и Екатеринбург лучшими городами для летних пеших прогулок

Аналитическое агентство ТурСтат провело исследование с целью выяснить, какие города России, по мнению населения, лучше всего подходят для летних пеших прогулок.



Топ10 Лучших Городов России!

В лидеры рейтинга, как этого и следовало ожидать, попали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

За столицу страны, например, проголосовали 32% опрошенных. Петербург же считают лучшим городом России для променада считают 23% респондентов. За Екатеринбург проголосовали 15% опрошенных.

Четвертое и пятое места рейтинга заняли Нижний Новгород и Казань соответственно.