В Ломбардии предложили кормить туристов ферм-отелей региональными продуктами

Областной совет Ломбардии предложил обязать все отели, работающие в сфере аграрного туризма, кормить туристов блюдами, приготовленными преимущественно из региональных продуктов.



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"В агротуристических структурах Ломбардии должны быть представлены продукты питания, произведенные на территории Ломбардии. Местные фермы-отели должны стать послами нашей области не только в Италии, но и по всему миру", - приводит "Российская газета" слова одного из авторов инициативы.

Предполагается, что до 80% блюд, подаваемых в почти 1,7 тысячах местных отелях, должны изготавливаться исключительно из продуктов, выращенных на территории Ломбардии. Ограничение коснется также и стратегических для области продуктов питания: рыбы и вина. По задумке авторов, они на все сто процентов должны быть локальными.

Как считает региональный советник Джованни Маланкини, такое решение позволит улучшить качество местной продукции, поскольку тогда продукты станут своеобразной "витриной" для производителей в Ломбардии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристам запрещено входить в шлепанцах на территорию парка Чинкве-Терре, который находится в Лигурии. Такое решение приняли местные власти после многочисленных инцидентов, в которые попадали туристы с неудобной обувью.

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