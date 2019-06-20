Областной совет Ломбардии предложил обязать все отели, работающие в сфере аграрного туризма, кормить туристов блюдами, приготовленными преимущественно из региональных продуктов.
"В агротуристических структурах Ломбардии должны быть представлены продукты питания, произведенные на территории Ломбардии. Местные фермы-отели должны стать послами нашей области не только в Италии, но и по всему миру", - приводит "Российская газета" слова одного из авторов инициативы.
Предполагается, что до 80% блюд, подаваемых в почти 1,7 тысячах местных отелях, должны изготавливаться исключительно из продуктов, выращенных на территории Ломбардии. Ограничение коснется также и стратегических для области продуктов питания: рыбы и вина. По задумке авторов, они на все сто процентов должны быть локальными.
Как считает региональный советник Джованни Маланкини, такое решение позволит улучшить качество местной продукции, поскольку тогда продукты станут своеобразной "витриной" для производителей в Ломбардии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристам запрещено входить в шлепанцах на территорию парка Чинкве-Терре, который находится в Лигурии. Такое решение приняли местные власти после многочисленных инцидентов, в которые попадали туристы с неудобной обувью.
Читайте также: Жителям севера Италии запретили ездить на машинах
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.