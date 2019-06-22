Ростуризм: в Грузии отдыхают полторы тысячи российских туристов

Порядка 1,5 тысячи туристов из России находятся в Грузии по путевкам туристических операторов. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Возвращение россиян будет проходить в плановом режиме согласно купленным билетам до 8 июля.



Туристический бум в Грузии: чем страна привлекает путешественников / Новости от 15.08.2018 17:04

В службе не уточнили число самостоятельных путешественников. Граждане, которые купили путевки в Грузию с 21 июня, смогут потребоваться расторжения договора или изменения его условий.

Россияне, купившие авиабилеты самостоятельно, могут обратиться к перевозчику для возврата денег. Если вылет из Грузии планируется до 8 июля, то деньги должны вернуть по тарифу билета. Если после 8 июля, - то в полном объеме.

Ранее президент Владимир Путин приостановил пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля.