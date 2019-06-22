Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ростуризм: в Грузии отдыхают полторы тысячи российских туристов

Путешествия » Туризм print

Порядка 1,5 тысячи туристов из России находятся в Грузии по путевкам туристических операторов. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Возвращение россиян будет проходить в плановом режиме согласно купленным билетам до 8 июля. 


Туристический бум в Грузии: чем страна привлекает путешественников / Новости от 15.08.2018 17:04

В службе не уточнили число самостоятельных путешественников. Граждане, которые купили путевки в Грузию с 21 июня, смогут потребоваться расторжения договора или изменения его условий. 

Россияне, купившие авиабилеты самостоятельно, могут обратиться к перевозчику для возврата денег. Если вылет из Грузии планируется до 8 июля, то деньги должны вернуть по тарифу билета. Если после 8 июля, - то в полном объеме. 

Ранее президент Владимир Путин приостановил пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля. 

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы россия туризм грузия ростуризм
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Протеиновый порошок: польза или вред
Недвижимость
Выдающиеся архитекторы Средневековья
Кошки
Самые застенчивые кошки - русские голубые
Новости Все >
Военные США провели кибератаку на шпионскую группу Ирана - Yahoo News
Ростуризм: в Грузии отдыхают полторы тысячи российских туристов
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву
Вышла в свет книга "Слово как оружие" - сборник лучших работ покойного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины
Глава Дагестана идет на поправку
Братья Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников Слуцкого
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия

Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Мир. Новости мира
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Власть
Тюменский губернатор пообещал решить проблему с водопроводом, на которую жители пожаловались Путину
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса
Писательница Толстая предложила построить "где-то в Сибири" копию Петербурга для китайцев
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ