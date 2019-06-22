Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля. С этой же даты вводится временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.



протесты в грузии

Как уточняют агентство ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на Минтранс, причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность.

"Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность", - отмечают в ведомстве.

Приостановка полетов грузинских авиакомпаний в Россию продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности.