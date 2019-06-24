Эксперты из сервиса поиска авиабилетов Aviasales сравнили минимальные бюджеты на отдых в Крыму и на курортах за рубежом.
Выяснилось, что цена на самый дешевый отдых в Крыму на двоих составляет 53 356 рублей. Цена включает в себя стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.
В Турции, Греции, Болгарии, Грузии или же, например, Черногории, сообщают в Aviasales, можно отдохнуть и менее чем за 50 тысяч рублей.
Бюджетная поездка в турецкую Анталью, указывают аналитики, составит 31 892 рубля, а в греческие Салоники же — 44 788 рублей. В Полисе, Кипр, можно отдохнуть же практически вдвое дешевле, чем в Крыму — за 29 908 рублей.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.