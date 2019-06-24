Отдых в Крыму оказался дороже заграничного

Эксперты из сервиса поиска авиабилетов Aviasales сравнили минимальные бюджеты на отдых в Крыму и на курортах за рубежом.



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Выяснилось, что цена на самый дешевый отдых в Крыму на двоих составляет 53 356 рублей. Цена включает в себя стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.

В Турции, Греции, Болгарии, Грузии или же, например, Черногории, сообщают в Aviasales, можно отдохнуть и менее чем за 50 тысяч рублей.

Бюджетная поездка в турецкую Анталью, указывают аналитики, составит 31 892 рубля, а в греческие Салоники же — 44 788 рублей. В Полисе, Кипр, можно отдохнуть же практически вдвое дешевле, чем в Крыму — за 29 908 рублей.