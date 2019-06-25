Курорт "Роза Хутор" открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон "ЗИМА-2020"

По акции "Раннее бронирование" действует скидка 15% на многодневные ски-пассы, и 25% — на сезонные и годовые.

Курорт "Роза Хутор" открыл продажи отелей и ски-пассов на зимний сезон 2019/2020 год.

Ски-пассы доступны для покупки в онлайн-магазине курорта на любую дату предстоящего сезона. По акции "Раннее бронирование" до 31 августа можно приобрести многодневные ски-пассы (до трех дней катания) со скидкой 15%, которая автоматически появится на последнем этапе оформления заказа в интернет-магазине "Роза Хутор". На сезонные и годовые ски-пассы до 31 августа действует скидка 25%.

Таким образом, взрослый сезонный ски-пасс при покупке до 31 августа обойдется в 33 750 рублей вместо 45 000 рублей, а многодневный ски-пасс на неделю катания в пиковые даты (c 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года) обойдется в 14 620 рублей.

Стоимость ски-пассов на "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне остается на прежнем уровне и будет варьироваться в зависимости от дат катания. Тариф "Высокий" будет действовать с момента открытия горнолыжного сезона 2019/2020 до 27 декабря, а также с 8 января до 5 апреля 2020 года. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса в этот период составит 2950 рублей. Сезон "Пик" традиционно приходится на новогодние праздники и продлится с 28 декабря до 7 января 2019 года, стоимость взрослого однодневного ски-пасса в этот период составит 3450 рублей. С 6 апреля на курорте будет действовать тариф "Весенний снег", который сохранится до завершения зимнего сезона, стоимость дневного ски-пасса в этот период составит 1750 рублей. Сохраняются также тарифы на несколько дней катания, позволяющие гостям сэкономить до 15% стоимости ски-пасса. Такую же скидку смогут получить владельцы студенческой карты "Роза Хутор" при покупке в кассах курорта ски-пасса на полдня и день катания. Гости курорта старше 60 лет, инвалиды II и III групп, сопровождающие инвалидов I группы по-прежнему получат скидку 50 % в офлайне.

Также для гостей "Роза Хутор" открылось бронирование 14 отелей курорта, комплекса апартаментов Valset и премиального отеля "Роза Шале" на зимний сезон-2020. Их можно будет арендовать по ценам раннего бронирования, т. е. по стартовой стоимости до 31 августа.

В интернет-магазине курорта shop. rosaski.com также началась продажа пакетов "Зима на "Роза Хутор". Предложение будет включать проживание в отеле с завтраком (кроме апартаментов Valset), ски-пасс на весь срок пребывания, 2 часа катания на катке в Ледовом дворце с прокатом коньков, занятие по мышечной релаксации, а также скидки на прокат горнолыжного оборудования и занятия с инструктором 10%.

К услугам гостей "Роза Хутор" самая большая зона горнолыжного катания в России — 102 км трасс, 29 подъемников, более 300 инструкторов, ски-сервис.