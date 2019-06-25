Мнение: почему россияне не поедут в Грузию

Тбилиси всерьез думает, что россияне будут любить Грузию несмотря ни на что… Почему это не так, объясняет генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова.﻿



Грузины требуют, протестуют, атакуют, забывая о своей истории

В Грузии проблема — там ищут альтернативные возможности для российских туристов приехать в страну. Слышны авторитетные предложения запустить для россиян бесплатные шаттлы из Баку, Еревана и турецкого Трабзона. Для принятия решения подключат и грузинский МИД.

Тбилиси всерьез думает, что россияне будут любить Грузию несмотря ни на что и продолжать ездить в Грузию несмотря ни на что, ведь, по их мыслям, вся проблема только в том, что Путин остановил авиасообщение.

Огромное заблуждение. Сациви, чахохбили — это одно. А вот безопасность и позиция власти — это другое. В Йемене вон тоже фантастические виды и потрясающие пляжи. И что, много там туристов? Если не считать экстремалов, конечно.

Туристический климат очень хрупок. Он нарабатывается десятилетиями, а разрушиться может мгновенно. И не поможет ни гостеприимство, ни вкусные вино и еда, ни чистый воздух.

Главное — безопасность, куда входят и отношения между странами, и отсутствие политических потрясений и местных разборок. Даже небольшая кучка радикалов способна остановить многотысячный турпоток. Раз уж слабая власть не может остановить своих хулиганов, то она и гостей распугает своей беспомощностью.

Вино грузинское и воду "Боржоми" теперь не запретят, потому как многие заводы в Грузии давно принадлежат россиянам. Да и рынок вин, как мы знаем, в России представлен более чем широко. Горы у нас и свои есть.

Жаль грузин. Будем слушать их песни в московских ресторанах…

Кстати, вспомнила, мои родители в позднесоветское время лет десять подряд ездили в Гудауту отдыхать в одной и той же интернациональной компании… И вот уже к началу грузино-абхазской войны они, как обычно, приехали в отпуск, и очень им было не по себе "пляжничать", пока вокруг ходили суровые бородатые люди с автоматами. А тут еще один автоматчик подошел и сказал: "Вы не волнуйтесь. Вас это не касается. Но все-таки лучше поосторожнее, а то вдруг и вас зацепит…"

Больше они Гудауту не ездили. Хоть и война прошла. Да и компания распалась. Там были друзья из Ленинграда, Еревана, Тбилиси и Сухуми…

Читайте также:

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия