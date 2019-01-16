На курорте "Роза Хутор" пройдет этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин

2-3 марта 2019 года на трассах горного курорта "Роза Хутор" пройдут соревнования Кубка мира среди женщин в скоростных дисциплинах — скоростной спуск и супергигант. Cоревнования Кубка мира по горнолыжному спорту уже проходили на "Роза Хутор" в 2012 году, в рамках тестовых соревнований при подготовке к зимней Олимпиаде Сочи-2014. Начиная со следующего зимнего сезона российский этап женского Кубка мира займет постоянное место в календаре FIS и будет ежегодно проходить на "Роза Хутор" в конце января.

Трассы курорта гомологированны Международной федерацией лыжного спорта (FIS) для проведения международных соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры, Кубок мира и Европы, по скоростным горнолыжным дисциплинам (скоростной спуск и супергигант). Их уникальная особенность — единая финишная зона для горнолыжных соревнований по всем олимпийским дисциплинам.

Некоторое время назад на "Роза Хутор" побывала совместная инспекция Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Оргкомитета Кубка мира. В ходе своего визита представитель FIS, рейс-директор женского Кубка мира Атле Скаардал остался доволен ходом работ по подготовке трассы, а также зон финиша и размещения зрителей и мерами безопасности. "Хотел бы поблагодарить курорт "Роза Хутор" и местный оргкомитет за работу, проделанную в рамках подготовки к мероприятию. Мы с нетерпением ждем возвращения Кубка мира на олимпийский курорт в предстоящем сезоне", — цитирует г-на Скаардала официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.

Для проведения соревнований Этапа Кубка мира будут задействованы части Мужского и Женского олимпийских спусков, и трассы "Каскад". Стартовая отметка скоростного спуска зафиксирована на высоте 1807 метров над уровнем моря, финишировать спортсменки будут на отметке 997 метров. Во время официальных тренировок, с 27 февраля по 1 марта, планируется задействовать участок трассы Нагано (1345-1120 метров).

Перечисленные участки горнолыжной зоны будут закрыты для туристов, начиная с 12 февраля, когда начнутся работы по подготовке трасс для соревнований. Однако, перекрытия отдельных участков не окажут существенного влияния на работу курорта. Для удобства гостей "Роза Хутор" разработаны несколько маршрутов объезда закрытых участков. Так, с Роза Пик можно будет комфортно спуститься до Роза Плато и/или до Роза Стадион несколькими путями, используя трассы "Тритон", "Вираж", "Змейка", "Б-52", "Ванкувер" и "Озерная".

С 16 января в официальном онлайн-магазине курорта стартует продажа билетов на Кубок мира по горнолыжному спорту. При покупке билетов до конца января действуют скидки до 40%. Добраться до места проведения соревнований (площадка Роза Стадион) зрители смогут на личном автотранспорте либо, поднявшись на канатной дороге "Олимпия" до Горной Олимпийской деревни, воспользоваться бесплатным трансфером до Роза Стадион.