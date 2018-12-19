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Источник Правда.Ру

Роскачество: россияне решили отдыхать в России

Путешествия

Роскачество решило выяснить, где россияне решили отдохнуть на новогодние каникулы. Как оказалось, 70 процентов всех воздушных путешествий на январь приходятся на рейсы внутри России, сообщает Yoki.ru.

Роскачество: россияне решили отдыхать в России. 396097.jpeg

Десять процентов россиян поедут в государства — бывшие республики СССР. Столько же решили отдохнуть в странах ЕС.

Остальные поедут в азиатские, африканские страны. Привлекают наших сограждан также государства Америки, Океании.

По сравнению с прошлым годом сильно вырос туристический рейтинг Екатеринбурга — туда продано в полтора раза больше билетов.

Почти наполовину вырос у россиян интерес к посещению Санкт-Петербурга и Уфы, не остался без внимания туристов теплый южный Краснодар.

Сегодня услуги на высоком уровне, которые сравнимы, а иногда и превосходят аналоги за рубежом, предоставляет Сочи.

Летом в Сочи прехали на 35-40 туристов больше, чем год назад. Тут сыграла негативная информация о том, что к россиянам за границей плохо относятся.

Военным и правоохранителям не рекомендуется ехать отдыхать за рубежом.

Фото: Ассоциация туроператоров России

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Темы Сочи отдых туризм Россия Роскачество Краснодарский край новогодние каникулы
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