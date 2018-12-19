Роскачество: россияне решили отдыхать в России

Роскачество решило выяснить, где россияне решили отдохнуть на новогодние каникулы. Как оказалось, 70 процентов всех воздушных путешествий на январь приходятся на рейсы внутри России, сообщает Yoki.ru.

Десять процентов россиян поедут в государства — бывшие республики СССР. Столько же решили отдохнуть в странах ЕС.

Остальные поедут в азиатские, африканские страны. Привлекают наших сограждан также государства Америки, Океании.

По сравнению с прошлым годом сильно вырос туристический рейтинг Екатеринбурга — туда продано в полтора раза больше билетов.

Почти наполовину вырос у россиян интерес к посещению Санкт-Петербурга и Уфы, не остался без внимания туристов теплый южный Краснодар.

Сегодня услуги на высоком уровне, которые сравнимы, а иногда и превосходят аналоги за рубежом, предоставляет Сочи.

Летом в Сочи прехали на 35-40 туристов больше, чем год назад. Тут сыграла негативная информация о том, что к россиянам за границей плохо относятся.

Военным и правоохранителям не рекомендуется ехать отдыхать за рубежом.

Фото: Ассоциация туроператоров России

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