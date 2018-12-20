Туристов хотят обязать регистрироваться в МЧС

В Госдуме готовят поправки к законодательству, которые обяжут туристов регистрироваться в МЧС. Законодатели считают, что это поможет в экстремальных случаях попавшим в беду, пишет Yoki.ru.
"Дикий" турист в горах Домбая провалился в трещину на глубину 15 метров. Его с трудом нашли спасатели МЧС.
Депутаты из Бурятии (им принадлежит идея регистрации) сильно озабочены создавшейся ситуацией. Только одних горных хребтов в Бурятии насчитывается более двадцати. Поэтому именно отсюда исходила инициатива поправить законодательство, котрое обяжет тургруппы проходить регистрацию с описанием маршрута.
24 ноября теперь уже в Хакасии четверо туристов поехали кататься на снегоходах. В МЧС группа не регистрировалась. Попали в сильную метель. В поиске участвовали сотни людей, которые с риском для жизни спасали горемык.
Плату за регистрацию предполагается сделать всего 100 рублей с человека. Вряд ли она отпугнет неорганизованных туристов.
Так что планируйте в свои новогодние каникулы поездки в горные и иные труднодоступные места, но не забывайте зарегистрировать ваш маршрут в МЧС.
Фото: Ассоциация туроператоров России
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