На "Розе Хутор" впервые пройдет Австрийский горнолыжный уикенд

"Роза Хутор" продолжает развивать международное сотрудничество. С 25 по 27 января на курорте пройдет I Австрийский горнолыжный уикенд. Мероприятие официально поддерживают Посольство и Торговое представительство Австрии в РФ, а также компании Fischersports, Advantage Austria WKO, DT Trend.
Для участия в уикенде на курорт прибудут Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии доктор Йоханнес Айгнер, Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, а также главы крупных австрийских компаний.
Участникам будет предложена разнообразная программа, предусматривающая знакомство с инфраструктурой курорта, горнолыжные соревнования по большому слалому Fun Ski Race на высоте 1600 м. Планируется также провести телемост с курортом Китцбюэль, c которым "Роза Хутор" заключил соглашение о сотрудничестве в 2016 году. В этот уикенд (25-27.01.2019) в Китцбюэле будет проходить легендарное соревнование — Кубок мира по горным лыжам Ханенкаммреннен (Hahnenkamm-Rennen).
Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "Мы рады принимать столь представительную делегацию, это значит, что к курорту есть серьезный интерес. Организация I Австрийского горнолыжного уикенда для нас чрезвычайно полезный опыт, потому как именно во время подобного неформального общения выстраиваются искренние и крепкие взаимоотношения. Таким образом мы решаем задачу формирования знаний о курорте и естественного спроса на отдых у иностранных гостей".
Участники уикенда смогут лично убедиться в справедливости утверждения австрийских СМИ о том, что горный курорт "Роза Хутор" является лучшей в Европе альтернативой Альпам. Об этом свидетельствует недавний рейтинг портала Oberösterreichische Nachrichten. Сравнив цены на катание, проживание в отелях, сервис и протяжённость склонов пяти крупнейших лыжных зон в 30-ти европейских странах издание поместило курорт "Роза Хутор" на первую строчку рейтинга. Во внимание также принимался "фактор Instagram" — количество сообщений в соцсети с хештегом конкретного лыжного курорта в ноябре 2018 года.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".