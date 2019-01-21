На "Розе Хутор" впервые пройдет Австрийский горнолыжный уикенд

"Роза Хутор" продолжает развивать международное сотрудничество. С 25 по 27 января на курорте пройдет I Австрийский горнолыжный уикенд. Мероприятие официально поддерживают Посольство и Торговое представительство Австрии в РФ, а также компании Fischersports, Advantage Austria WKO, DT Trend.

Для участия в уикенде на курорт прибудут Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии доктор Йоханнес Айгнер, Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, а также главы крупных австрийских компаний.

Участникам будет предложена разнообразная программа, предусматривающая знакомство с инфраструктурой курорта, горнолыжные соревнования по большому слалому Fun Ski Race на высоте 1600 м. Планируется также провести телемост с курортом Китцбюэль, c которым "Роза Хутор" заключил соглашение о сотрудничестве в 2016 году. В этот уикенд (25-27.01.2019) в Китцбюэле будет проходить легендарное соревнование — Кубок мира по горным лыжам Ханенкаммреннен (Hahnenkamm-Rennen).

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "Мы рады принимать столь представительную делегацию, это значит, что к курорту есть серьезный интерес. Организация I Австрийского горнолыжного уикенда для нас чрезвычайно полезный опыт, потому как именно во время подобного неформального общения выстраиваются искренние и крепкие взаимоотношения. Таким образом мы решаем задачу формирования знаний о курорте и естественного спроса на отдых у иностранных гостей".

Участники уикенда смогут лично убедиться в справедливости утверждения австрийских СМИ о том, что горный курорт "Роза Хутор" является лучшей в Европе альтернативой Альпам. Об этом свидетельствует недавний рейтинг портала Oberösterreichische Nachrichten. Сравнив цены на катание, проживание в отелях, сервис и протяжённость склонов пяти крупнейших лыжных зон в 30-ти европейских странах издание поместило курорт "Роза Хутор" на первую строчку рейтинга. Во внимание также принимался "фактор Instagram" — количество сообщений в соцсети с хештегом конкретного лыжного курорта в ноябре 2018 года.