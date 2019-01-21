Плоскоземельцы отправляются на край Земли

Члены Общества плоской Земли собрались совершить путешествие на край того плоского диска, на котором, по их мнению, мы живем, рассказывает poplawok.ru.

Впрочем, это будет не научная экспедиция, а круиз. Купить билет на океанский лайнер и посмотреть, где кончается Земля, смогут все желающие. Теплоход, который доставит туристов на край самой большой пропасти, отправляется из Европы в 2020 году.

Как известно, плоскоземельцы считают, что земля не круглая, что в ее центре находится Северный полюс, а Южного — нет, потому что ему просто негде поместиться. Чтобы океаны не выливались в космическое пространство, земной диск, говорят плоскоземельцы, окружен водонепроницаемыми горами изо льда. Эти-то горы официальная наука и называет Антарктидой.

Члены Общества плоской Земли собираются доказать свою правоту следующим образом. Поскольку земной диск окружен ледяными горами, они доберутся до Антарктиды и будут плыть вдоль ледяной стены, пока не окажутся в том же месте, откуда отправились в свое путешествие. Им, правда, сложно будет доказать, что они плыли по краюшку земли, а не вокруг ледяного континента.

Еще по теме:

В США снова нашли ледяной диск

В реке Урал погибло 63 тонны рыбы

Астрономы поймали сигнал внеземной цивилизации