Горные курорты "Шымбулак" и "Роза Хутор" подписали меморандум о сотрудничестве

Лидеры туристической отрасли России и Казахстана, горные курорты "Роза Хутор" и "Шымбулак" договорились о сотрудничестве.

Соответствующий документ подписали генеральный директор ООО "Роза Хутор" Сергей Бачин и генеральный директор ТОО Chimbulak Development Ержан Еркинбаев. Меморандум предполагает взаимодействие с целью развития и повышения узнаваемости как курортов, так и горного туризма в целом, популяризации активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни. Сотрудничество "Шымбулака" и "Роза Хутор" должно способствовать увеличению туристского потока между Казахстаном и Россией и дальнейшему укреплению дружеских связей между народами двух стран.

В соответствии с условиями меморандума, администрации казахстанского и российского горных курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведения конференций, семинаров и других мероприятий. При этом планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку. Важный пункт подобной деятельности - обмен статистическими, справочными материалами и другими данными. Это поможет курортам в лучшем понимании особенностей горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран, что в перспективе повысит узнаваемость "Роза Хутор" среди казахстанских любителей активного отдыха, а "Шымбулака" — среди россиян. Представители сторон надеются, что, изучив предпочтения и запросы потенциальных туристов, они смогут разработать стратегию по привлечению казахстанцев, россиян и представителей других государств на курорты-партнеры.

Генеральный директор горного курорта "Шымбулак" Ержан Еркинбаев сказал: "Мы надеемся, что взаимной популяризации казахстанского и российского курортов будут способствовать и совместные скидочные программы, действие которых будет распространяться как на гостей "Шымбулака", так и на тех, кто приедет отдохнуть на "Роза Хутор". Например, в рамках одной из таких акций туристы, приобретающие недельный ски-пасс на одном из курортов, получают право приобрести бесплатный недельный ски-пасс на курорте-партнере при условии проживания в гостинице, расположенной на этом курорте или в одной из гостиниц, рекомендованных его администрацией".

Меморандум предусматривает проведение специальных праздников, приуроченных к знаменательным событиям и датам — День курорта-партнера. Планируется, что в такие дни туристы, отдыхающие на "Роза Хутор", смогут увидеть фотовыставки, посвященные "Шымбулаку", концерты творческих коллективов, попробовать блюда казахской национальной кухни. В свою очередь, гости одного из старейших и самых популярных горных курортов в Заилийском Алатау ("Шымбулак" был основан в 1954 году) получат возможность побывать на тематических днях российского курорта, который является крупнейшим объектом олимпийского наследия Сочи 2014. Все это будет способствовать популяризации Казахстана и России в качестве туристских направлений.

Генеральный директор круглогодичного горного курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин отметил: "Нам безусловно интересен такой формат сотрудничества с одним из лучших горных курортов на пост-советском пространстве. Подобная синергия способна расширить круг наших гостей и сейчас мы фактически по-новому открываем туристические рынки Казахстана и России. Нам есть, что предложить друг другу, уже намечены конкретные маркетинговые решения, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений".