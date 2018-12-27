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На "Роза Хутор" появится новогодний арт-объект

Путешествия

Курорт "Роза Хутор" принимает участие в новогодней всероссийской акции ГТК "Телеканал Россия" в рамках которой на Площади Мзымта (Роза Долина) будет установлен арт-объект — Волшебный Новогодний Шар.

На "Роза Хутор" появится новогодний арт-объект. 396487.jpeg

Инсталляция, призванная создавать праздничное настроение и атмосферу новогодней сказки, будет располагаться на "Роза Хутор" в период с 29 декабря 2018 по 14 января 2019 года. Гости курорта смогут проводить фотосессии внутри Волшебного Новогоднего Шара со снежинками. Кроме Сочи подобные арт-объекты появятся и в других российских городах: Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани.

Праздничное настроение гостям "Роза Хутор" обеспечит также и разнообразная развлекательная программа. Днем 31 декабря на большом экране на Площади Роза покажут Русское новогоднее кино, затем там же, на сцене, выступят Рождественский хор, кавер-группа, диджеи и другие артисты.

На "Роза Хутор" появится новогодний арт-объект. 396488.jpeg

В многофункциональном концертном зале "Роза Холл" детей ждет новогодний спектакль "Волшебный будильник". Это театрально-цирковое представление с фокусами от Бабы Яги, шоу мыльных пузырей, трюками от черепашки Ниндзя, укрощением 4-х метровых питонов от Пиявки и акробатическим перфомансом Человека-паука. Среди других новогодних развлечений для детей: детский каток "Пингвиния" в Ледовом дворце "Роза Хутор", центр "Корпорация шалостей" с батутным парком, скалодромом, сухим аквапарком и образовательной зоной. Интересно провести время взрослые и дети смогут и в Музее Археологии. Основу его экспозиции составляет исторический материал, полученный в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории "Роза Хутор".

Вечером 31 декабря гостей курорта ждут концерт группы "Ума Турман" на главной площади и фейерверк, вход свободный.

Зона вечернего катания на "Роза Хутор" 31 декабря закроется в 22:00. 1 января трассы курорта откроются в стандартном режиме.

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Темы горы Сочи отдых туризм курорт курорты Новый год Роза Хутор путешествия Краснодарский край новогодние каникулы
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