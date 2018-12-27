Самая высокая в Европе рождественская ель установлена в Гранаде

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", самая высокая в Европе рождественская елка в этом году установлена в Испании, у торгового центра "Невада" в Гранаде. Ее высота 55 метров. Новогоднее дерево сделано в форме конуса, украшенного тысячами огней.
Праздник в честь открытия новогодней красавицы проходил 17 ноября. В мероприятии приняли участие испанская певица Пастора Солер. Кроме того, были открыты ледовый каток и традиционный рождественский белен.
Самым ярким событие праздника стал фейерверк.
Каждый год в Испании организуются новогоднее состязание, или "война огней".
Испанские города каждый год хотят стать выиграть это соревнование. Для местных жителей не составляет труда поехать на другой конец страны, чтобы увидеть новогоднюю иллюминацию.
Например, в Гранаде в этом году число забронированных номеров в отелях возросло на 22,4%.
Еще более популярными городами для новогодних визитов являются Барселона и Мадрид.
Иллюминацию на елки в Гранаде изготавливала предпринимательская группа Puente Genil Ximénez Group, основными направлениями работы который являются производство больших рождественских елок и световых тунелей, а также создание рождественских мотивов. В этом году Puente Genil Ximénez Group создала большие новогодние леки для некоторых стран Европы и стран Латинской Америки.
Источник фото: espanarusa.com
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