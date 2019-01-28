СМИ: отдых за границей стап уделом богатых россиян

Исследователи института Гайдара провели ряд экономических исследований, и пришли к выводу, что зарубежный туризм становится непозволительной роскошью для россиян. Стоимость отдыха за границей увеличилась за 2018 год на 9,8%. Эксперты предрекают, что в 2019 году большинство россиян предпочтут провести отпуск дома.
Всероссийский центр исследования общественного мнения также изучил ситуацию с зарубежным туризмом. Так в 2018 году всего 6% жителей России смогли выбраться за границу на отдых. Примечательно то, что в 2017 году это смогли сделать 7% россиян. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что все больше россиян выбирают для отдыха российские курорты. Об этом свидетельствует и увеличение спроса на курорты юга России. Самыми популярными регионами для туризма стали - Ставрополье, Краснодарский край и Крым.
По мнению экономиста Антона Шабанова, в отказе россиян от зарубежных поездок виноват рубль, который в 2018 году "просел" относительно других мировых валют. Экономист поясняет, что зарубежные туры обычно покупаются за иностранную валюту, поэтому их стоимость существенно увеличилась из-за ослабления рубля. Шабанов отметил, что падение покупательской способности на туристическом рынке падает уже шестой год подряд.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как планируют провести свой отпуск жители России в 2019 году. 36% россиян собираются отправиться к морю или другим водоемам, 17% опрошенных предпочли культурно-познавательные маршруты, и еще 15% респондентов собираются заняться активным отдыхом.
Фото: Ассоциация Туроператоров России
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