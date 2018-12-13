Китовые акулы спасли один из городов Филиппин от нищеты

Рыбаки из города Ослоб (Филиппины), забросив свои снасти, стали зарабатывать на туристах, желающих поплавать в компании китовых акул, пишет "Поплавок".
За пять лет, которые прошли с тех пор, у них побывало 750 тысяч любителей острых ощущений. За услуги они заплатили компании OWS, которую образовали рыбаки, 18,4 миллиона долларов.
Возглавляющий компанию OWS Джессон Джумуад (бывший рыбак) говорит, что пять лет назад он зарабатывал 1,4 доллара в день. Тогда тайфун уничтожил его лачугу из пальмовых листьев, и у него не было даже крыши над головой.
"После того как мы стали вывозить туристов пообщаться с акулами, я построил кирпичный дом, купил мотоцикл и могу учить в школе свою дочь", — говорит он.
Ученые отмечают, что рыбаки из Ослоба ловили в море все подряд, но никогда не охотились на китовых акул, как это делают в других местах. И акулы как будто в благодарность сделали их богатыми.
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