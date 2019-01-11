Исследование: немцы больше всего раздражены на отдыхе русскими

Отпуск всегда приносит с собой какое-нибудь раздражение, особенно если его инициаторами являются русские или англичане. Об этом пишет немецкая Welt со ссылкой на исследование платформы ab-in-den-urlaub.

60% респондентов исследования ответили что их больше всего беспокоит "шумное поведение" россиян, 56 % - что их склонность к употреблению алкоголя (56%), 50 % — плохие привычки питания, 38 % и 24 % — грубое поведение и "селфимания".

Не лучше выглядят в глазах немцев жители "Туманного Альбиона". Германские отдыхающие в первую очередь раздражены обильным употреблением алкоголя (58 процентов) англичан, шотландцев и валлийцев, а также их стремлением занимать шезлонги раньше всех, приходя на пляж с рассветом, чтобы "занять" шезлонги своими вещами, а затему уходя досыпать (37 %).

Однако самих себя немцы тоже в этом недостатке тоже отметили (69%). Автора статьи удивляет, что немцы нснисходительно относятся к своим пьяным соотечественникам, потому что "тевтонские пьяницы на пляжах Майорки, по крайней мере, так же смущают туристов".

Как сообщала "Правда.Ру" недовольны поведением россиян также жители Турции. Один из граждан этой страны заявил, что подавляющее большинство россиян, приезжающих на отдых в Турцию, жадные, невоспитанные и нецивилизованные люди.

Фото: efcate.com

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