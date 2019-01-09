Новогодние приключения русских в России

Новый год нередко хочется встретить в каком-нибудь интересном и необычном месте. В этой статье мы расскажем, какие города России отлично подходят для празднования Нового года. Торопитесь, ведь на носу Старый Новый год!

Санкт-Петербург

Северная Пальмира привлекательна как с эстетической, так и с развлекательной точки зрения. С огромным удовольствием можно будет прогуляться по украшенному Невскому проспекту и Дворцовой площади.

Лазерные шоу и фейерверки также гарантированы. Новогодние ярмарки, многочисленные музеи, шедевры архитектуры — есть где развернуться! Только одеваться нужно потеплей, при всей красоте города ветра там дуют суровые.

Москва

Уважаемые москвичи и гости столицы, приглашаем всех вас на народные гулянья! Весело будем всем: школьникам, студентам, дошколятам, а также их родителям.

Столько культурных и развлекательных мероприятий нет ни в одном другом городе России. А может, и мира. Лучший город Земли всё-таки. С главной ёлкой России.

Что важно, интересно будет и тем, кто любит размах и толпы людей, и тем, кому нравится уют, камерность и узкий круг близких друзей.

Сочи

Знаменитый курортный город России привлекателен не только летом. Воздух здесь чище, чем во многих крупных городах нашей необъятной Родины, температура в среднем повыше, климат помягче, а море и горы прекрасны в любое время года.

Любители активного отдыха не пожалеют, если приедут сюда покататься на горных лыжах. Детям будет интересно побывать в "Сочи-парке", который является нашим ответом Чемберлену — то есть Диснейленду. Олимпийское наследие явно сыграло городу на руку.

Казань

Ещё один город, который обрёл большую популярность благодаря спортивным играм, — Универсиаде 2013 года.

В парке Тысячелетия можно увидеть главную ёлку города и покататься на коньках. У кукольного театра "Эрият" воздвигли прекрасный ледовый городок.

О Казанском кремле и ведущей к нему улице Баумана и говорить не приходится — это обязательная часть программы. Если хочется увидеть, как переплетаются русская и татарская культуры, приезжайте в Казань. И в новогоднюю пору этот симбиоз как никогда прекрасен.

А ещё татарская кухня может натолкнуть на мысли остаться в этом городе подольше.

Великий Устюг

Детская мечта встретиться с настоящим (самым настоящим) Дедом Морозом в этом месте может стать реальностью.

Сам город небольшой, тихий и уютный, со старинными храмами и купеческими особнячками. А в тридцати минутах езды от города расположилась знаменитая резиденция самого настоящего Деда Мороза.

Дворец построен в чудесном лесу с великим множеством деревянных построек и аттракционов. Поверить в новогоднюю сказку помогут спектакли, развлекательные программы и экскурсии. Только позаботьтесь о поездке заранее, а то любителей новогодней сказки всё-таки немало.

Новосибирск

А почему бы не устроить себе новогоднюю ссылку в Сибирь? Новосибирск, на правах столицы региона, предоставляет отличную возможность отпраздновать Новый год.

Вдоль реки Обь там протянулась красивейшая Михайловская набережная, а рядом расположилась горка, с которой можно с ветерком спуститься к самой реке.

За культурную программу отвечают Театр оперы и балета, собор Александра Невского и планетарий. А эпицентром новогодних гуляний считается площадь Ленина с ледяными горками и скульптурами.

Нижний Новгород

Один из красивейших приволжских городов под Новый год украшается отменно: новыми красками играют площадь Горького, площадь Минина и Пожарского, Рождественская улица, где обустроен праздничный городок с сувенирами и вкусной едой. Основные гулянья проводятся недалеко от символа города — Чкаловской лестницы.

Екатеринбург

Главный город Урала тоже может удивить. На площади 1905 года каждую зиму возводят сказочный ледяной город. Особенно популярны фигурки известных рокеров, которыми Урал славится почти так же, как своими малахитами.

Из других достопримечательностей можно вспомнить пешеходную улицу Вайнера, Александро-Невский собор, небоскрёб "Высоцкий" и дом Севастьянова.

И это ещё далеко не полный список русских городов, которые стоит посетить. Узнавайте родную страну и хорошо отпразднуйте этот Новый год!

Источник фото: ru.wikipedia.org

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