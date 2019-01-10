Рождество в Германии: что посетить в первую очередь

Рождество — это поистине волшебный праздник. Множество сверкающих гирлянд, хрустящий снег, украшенные елки и нарядные улицы городов.

Кстати, торжественная рождественская ярмарка является одной из самых главных примет Рождества. Благодаря им люди могут ощутить атмосферу праздника, веселья и сказочного настроения. Только куда отправиться обычному туристу, если он решил посетить Европу в этот период?

Начнем с Германии, а точнее, с Мюнхена. Что приходит на ум, когда вы представляете рождественскую ярмарку? Конечно же, это - веселье, а также продажа традиционных подарков, различных местных сувениров и лакомств.

Так вот, праздничная ярмарка расположилась в Мюнхене на Мариенплац и занимает более 20 тысяч квадратных метров.

Для рождественского рынка используются исторические декорации, которые и создают особенную атмосферу. Все эти улочки, старейшая городская площадь и фонтан имеют свой неповторимый колорит.

Большой частью продукции, предоставленной на рынке, являются предметы ручной работы, выполненные в традиционном стиле, а также различные украшения для елок и замысловатая выпечка.

Гуляя по такой ярмарке, вам не захочется ее покидать в течение долгого срока. Кстати, еще там стоит большая Рождественская елка, на которой располагаются всегда по 2500 свечей. Все это также играет одну из главных ролей в создании рождественской атмосферы.

Также в Германии есть еще одно интересное место - город Ротенбург-об-дер-Таубер.

Тамошний праздничный рынок появился еще в XV веке. За эти годы он практически не изменился.

Самым запоминающимся действом на рынке является выход Ротенбургского Рейтерле, который появляется на церемонии открытия рынка.

Рейтерле — это мифическое существо, играющее роль посланника из другого мира, который отвечает за души умерших людей.

Как правило, раньше этого персонажа боялись, а вот сейчас его воспринимают как доброго волшебника, который приносит исключительно хорошие новости и дарит подарки.

Как и в первом случае (ярмарка в Мюнхене), на этом рынке продаются изделия ручной работы, вкуснейший глинтвейн, различные традиционные немецкие сувениры и блюда.

Местными блюдами считаются пирожные под названием "Снежок". Они состоят из жареного теста, внутри которого находится начинка из орехов, ягод или изюма, а сверху все покрыто сахарной пудрой.

Но не только в Германии есть рождественские рынки и ярмарки.

В Европе, в частности, во Франции, Бельгии, Франции, повсюду в этот период царит рождественская атмосфера.

Источник фото: pxhere.com

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