Четыре направления для зимнего отпуска

Зимой хочется залезть под теплый плед, пить горячий чай и смотреть любимые сериалы. Особенно если погода за окном такая, что и выходить совсем нет желания, например, дождь. В этом случае не стоит сидеть на месте, организуйте себе хороший отпуск.

Но отпуск должен пройти в таком месте, которое поможет повысить работоспособность. Мы расскажем о некоторых стильных местах, посещение которых положительно скажется на вашем здоровье. Почему стильные тоже тут присутствуют? Да потому что многие хотят отдыхать и обновлять свой профиль в "Инстаграме".

Бурятия

Начнем с Бурятии. Согласитесь, что за чистым воздухом и за тибетской медициной все едут именно к берегам знаменитого Байкала. Ох уж этот свежий воздух, запах хвойных лесов и степи. Исключительно интересная национальная кухня, фольклор и различные обычаи.

Кстати, клиника тибетской медицины открылась в Улан-Удэ в 1989 году, а в 1997 году эта клиника стала сетью и появилась в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Название ее — НАРАН. На сегодняшний день это крупнейшая сеть, куда обращаются пациенты из разных уголков страны. Там они получают медицинскую помощь, основанную на тибетской медицине. В каждой клинике атмосфера, словно вы приехали в Бурятию. Но лучше уж направляться непосредственно туда. Вся атмосфера восточного гостеприимства, уют, помощь специалистов — все это помогает лечить хронические заболевания на основе древнейших знаний, которые передаются из поколения в поколение.

Интересно и то, что все болезни лечат без обычных операций и других вторжений в человеческое тело. Отдохнуть там можно и душой, и телом, а также можно сделать множество красивых фотографий на природе! Ведь при клинике есть пансионат, куда может приехать любой.

Грузия

Не хотите в Бурятию? Тогда предлагаем вам Грузию — страна вина, вкусных национальных блюд и стиля. Там есть огромное количество уютных книжных магазинов, прекрасных кафе, ресторанов и просто маленьких кофеен с вкусным кофе. Природа, стильные места и грузинская атмосфера — тоже прекрасное решение для зимнего отпуска.

Армения

К кавказской атмосфере можно отнести еще и Армению. Там можно посмотреть на красивые памятники и посетить знаменитый рынок в Ереване. Также туристы любят посещать знаменитую площадь Республики, которая окружена интереснейшей архитектурой.

Израиль

Если вы любитель ночной жизни, то вам точно необходимо посетить Израиль. Ведь он славится роскошной ночной жизнью не хуже, чем в Лас-Вегасе. Также эта страна известна своей историей и культурой. Можно прогуляться по пляжу, посетить пустыню или самостоятельно собрать урожай сезонных фруктов.

Любителям интересного советуем посетить Тель-Авив, потому что там открыто огромное количество баров и пабов, в которых проходят постоянные вечеринки.

Это лишь небольшой список мест, в которых можно отлично провести отпуск зимой. Ваш "Инстаграм" будет пестрить новыми фотографиями, а ваше тело словно обновится после такого отдыха.

На фото: Тель-Авив. Источник: Pravda.Ru

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