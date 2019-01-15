Как при росте цен сэкономить на турпоездках

Какие факторы повлияли на подорожание туристических путевок, о котором так много говорят и пишут в последние дни в средствах массовой информации. На этот животрепещущий вопрос "Правде.Ру" ответила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она же дала рекомендацию, каким способом можно сэкономить на своих поездках.

По словам Майи Ломидзе, стоимость туров в 2019 году по сравнению с прошлым годом практически во всех сегментах вырастет на 10-30 процентов, а сэкономить можно будет лишь при раннем бронировании.

Так, стоимость автобусных туров по России увеличится примерно на 10 процентов. Примерно на столько же возрастет стоимость туров в Европу. Путевки в Турцию подорожают в среднем на 25-30 процентов. Больше всего внутри нашей страны рванут цены на речные туры. Всему виной рост цен на топливо.

"НДС на самом деле вообще не влияет на путевки, — утверждает Майя Ломидзе, — практически никакого влияния не оказывает. Влияет изменение цены партнеров, влияет стоимость топлива.

Однако наиболее значительное подорожание до 30 процентов касается далеко не всех. Это только Турция и некоторые другие направления. Кипр сейчас продается по цене прошлого года. Греция продается по цене прошлого года. Не выросли практически цены на туры в Юго-Восточную Азию. На них повлияла только курсовая разница в рублях. В валюте цена не изменилась.

По акциям раннего бронирования особого подорожания мы не видим. Скидки на этапе раннего бронирования в настоящее время составляют 25-30 процентов, что поможет сэкономить при приобретении тура. Особенно это касается массовых направлений. И пока очень приятные цены на лето.

Повышение цен, скорее всего, произойдет в сезон. Если покупать туры в сезон на лето, это будут ощутимо иные деньги. Особенно, если курс еще будет скакать. Сейчас цены держатся на уровне прошлогодней зимы. Заметьте, даже не лета, а на уровне прошлогодней зимы, и подорожание — в пределах инфляции 5-7 процентов".

"Правда.Ру" поинтересовалась, какие направления и страны по итогам прошлого года пользовались у наших соотечественников наибольшим спросом.

"По итогам года, безусловно, ими оказались: Турция, Греция, Испания, Италия, Кипр, Хорватия, Таиланд, Китай и Финляндия. Эти страны в совокупности показывают цифру больше миллиона или около миллиона российских граждан. Но в основном наши туристы выбирали максимально бюджетные варианты на всех этих направлениях", — констатировала эксперт.

Источник фото: pxhere. com

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