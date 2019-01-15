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Автор Редакция travel.pravda.ru

Как при росте цен сэкономить на турпоездках

Путешествия » Туризм

Какие факторы повлияли на подорожание туристических путевок, о котором так много говорят и пишут в последние дни в средствах массовой информации. На этот животрепещущий вопрос "Правде.Ру" ответила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она же дала рекомендацию, каким способом можно сэкономить на своих поездках.

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По словам Майи Ломидзе, стоимость туров в 2019 году по сравнению с прошлым годом практически во всех сегментах вырастет на 10-30 процентов, а сэкономить можно будет лишь при раннем бронировании.

Так, стоимость автобусных туров по России увеличится примерно на 10 процентов. Примерно на столько же возрастет стоимость туров в Европу. Путевки в Турцию подорожают в среднем на 25-30 процентов. Больше всего внутри нашей страны рванут цены на речные туры. Всему виной рост цен на топливо.

"НДС на самом деле вообще не влияет на путевки, — утверждает Майя Ломидзе, — практически никакого влияния не оказывает. Влияет изменение цены партнеров, влияет стоимость топлива.

Однако наиболее значительное подорожание до 30 процентов касается далеко не всех. Это только Турция и некоторые другие направления. Кипр сейчас продается по цене прошлого года. Греция продается по цене прошлого года. Не выросли практически цены на туры в Юго-Восточную Азию. На них повлияла только курсовая разница в рублях. В валюте цена не изменилась.

По акциям раннего бронирования особого подорожания мы не видим. Скидки на этапе раннего бронирования в настоящее время составляют 25-30 процентов, что поможет сэкономить при приобретении тура. Особенно это касается массовых направлений. И пока очень приятные цены на лето.

Повышение цен, скорее всего, произойдет в сезон. Если покупать туры в сезон на лето, это будут ощутимо иные деньги. Особенно, если курс еще будет скакать. Сейчас цены держатся на уровне прошлогодней зимы. Заметьте, даже не лета, а на уровне прошлогодней зимы, и подорожание — в пределах инфляции 5-7 процентов".

"Правда.Ру" поинтересовалась, какие направления и страны по итогам прошлого года пользовались у наших соотечественников наибольшим спросом.

"По итогам года, безусловно, ими оказались: Турция, Греция, Испания, Италия, Кипр, Хорватия, Таиланд, Китай и Финляндия. Эти страны в совокупности показывают цифру больше миллиона или около миллиона российских граждан. Но в основном наши туристы выбирали максимально бюджетные варианты на всех этих направлениях", — констатировала эксперт.

Источник фото: pxhere. com

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Темы НДС Кипр цены Азия Россия Греция туризм Европа Турция эксперт топливо поездка экономия турпоездки путешествия Майя Ломидзе раннее бронирование
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