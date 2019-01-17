Необычные путешествия наших современников

Путешествия стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это могут быть как поездки в соседний город, так и длительный отдых за границей. Но нечасто встречаешь людей, чьи путешествия отличаются действительно необычными и уникальными направлениями и неизбитыми маршрутами. Мы собрали несколько примеров удивительных путешествий, совершенных людьми.

В космос

Пожалуй, когда весь мир ты уже увидел, и на собственной планете становится тесновато и скучновато, пора выбираться за ее пределы. Например, отправиться в космос на восемь дней, как это сделал миллиардер Деннис Тито. В 2001 году состоялся первый полет, полностью оплаченный пассажиром. Тито заплатил 20 миллионов долларов за возможность облететь Землю 128 раз! Примечательно, что путешественник на тот момент был не очень-то и молод — ему было ровно 60 лет.

После поездки Тито покорение космоса обычными людьми вошло в моду: за бизнесменом последовали другие обеспеченные туристы, полностью оплатившие весь полет.

По морям и океанам

Если космос для вас не так привлекателен, как, например, вода, то покорять океаны предлагают две английские туристические компании: Blue Marble Private и The Bluefish. Они гарантируют организовать путешествие в морскую пучину к обломкам разрушенного "Титаника". Обе фирмы обещают организовать поездку уже с 2019 года. Вот только первая делает это за 105 тысяч долларов, а вторая за 60! Кроме того, организаторы предупреждают, что "Титаник" с каждым годом все больше и больше разрушается. Пройдет всего 20 лет, и корабль будет полностью уничтожен.

Далеко и на ходулях

Более спортивное путешествие и, что самое главное, почти не требующее больших затрат — длинный поход. Например, как Сильван Дорнон, который в 1891 году отправился на ходулях из Парижа в Москву. 2800 километров француз прошел за 58 дней!

Из Владивостока в Москву пешком

Наш соотечественник Юрий Шумицкий, тоже любящий длительные путешествия на своих двоих, родом из Владивостока. Оттуда он пошел в Москву — вышел в 1979-м, чтобы успеть к началу Олимпийских игр. Шумицкий шел по 40 километров за один день и пришел в столицу вовремя. На этом турист не остановился: по окончании игр, путник направился прямиком в Калининград.

По СССР на велосипеде

Если же вы не хотите стирать ноги в кровь и все же желаете использовать хоть какой-то транспорт в путешествии, то вам стоит посмотреть на пример Глеба Травина. В 1928 году путник поехал в путешествие по СССР на велосипеде. Он объездил границу родины, достигавшую 85 тысяч километров. Травин мечтал о кругосветке, но в те времена это было почти невозможно.

Читайте также:

Экстремальный туризм: приключения для избранных

Интервью об экстремальных видах спорта

Здоровье путешественника: обходим острые углы