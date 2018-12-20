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Автор Ирина Сизова

"Зеленый" подъемник хребта Аибга

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Круглый стол, посвященный планам развития горного курорта "Роза Хутор", состоялся в Сочи. Главный вопрос — строительство канатной дороги на южном склоне хребта Аибга.

"Зеленый" подъемник хребта Аибга. 396155.jpeg

Участие в мероприятии приняли представители комитета по охране окружающей среды Городского собрания Сочи, Сочинского национального парка, экологических организаций и общественности. Встреча прошла в рамках обсуждения оценки влияния проектируемой канатной дороги на окружающую среду. О чем беспокоятся экологи, если горные курорты Сочи уже несколько лет прекрасно принимают туристов на хребте Аибга, доказав, что строительство возможно с сохранением зеленых богатств страны? Об уникальной природе хребта Аибга.

Зачем же тогда развивать курорты именно здесь? Прежде всего — общественный запрос. Что, ни говори, а россияне, получившие, наконец, горнолыжные комплексы мирового уровня, хотят отдыхать в собственной стране. И делать это они любят не в сибирских морозах, а в теплом Сочи. И постоянно подтверждают это. В год "Роза Хутор" принимает порядка двух миллионов гостей, и эта цифра постоянно растет. В день загрузка курорта составляет больше 10 тысяч человек, причем порядка четырех тысяч предпочитают именно южный склон. Учитывая объединение двух курортов "Роза Хутор" и ГТЦ "Газпром" для реализации программы единого ски-пасса, вскоре эта цифра увеличится еще на несколько тысяч любителей горных лыж и сноуборда. Сегодня на Южном склоне уже работает одна канатная дорога кресельного типа. Однако с количеством желающих прокатиться по здешним трассам она справляется едва-едва, вызывая в пиковые моменты очереди и заторы. Но дело не только в этом. Не менее важная причина строительства новой канатной дороги — безопасность.

— Важные объекты инженерной инфраструктуры всегда имеют резервирование. Если существующая на южном склоне хребта Аибга канатная дорога "Эдельвейс" по каким-то причинам остановится, то задача возвращения становится чрезвычайно сложной. Сегодня единственный способ эвакуации — ратраки или снегоходы. Но на это может понадобиться достаточно большой период времени, и с ростом числа гостей острота задачи их оперативной и безопасной эвакуации в случае инцидентов также растет — пояснили на курорте "Роза Хутор".

К тому же, в соответствии с нормами безопасности существующая канатная дорога кресельного типа должна прекращать работу при скорости ветра более 10 метров в секунду. Проектируемый подъемник представляет гондольную канатку нового поколения и может работать вплоть до показателей силы ветра в 25 метров в секунду. К тому же кабинки будут рассчитаны на 10 человек, пропускная способность составит 2400 человек в час, а это значит, что ждать посадки не придется. Вывод один — новыйподъемник это не просто прихоть или желание улучшить сервис, а реальная необходимость.

Но возможно ли построить его, соблюдая строгие природоохранные требования, учитывающие особенности развития туристской инфраструктуры на землях Сочинского национального парка? Оказывается да! В этом и убедились участники круглого стола. А вопросов у экологов к представителям курорта "Роза Хутор" было достаточно. Создатели канатной дороги нашли основное решение для многих из них. Для строительства нового подъемника будут использоваться не просто участки в рекреационной зоне Сочинского национального парка, на которых разрешена хозяйственная деятельность, но по большей части площади, которые уже были освоены. Так, основные объекты — верхняя и нижняя станции канатной дороги будут располагаться на участках, уже обустроенных в рамках работ, выполнявшихся при строительстве несколько лет назад. Доступ к строительным площадкам верхней и нижней станций, а также к десяти из четырнадцати опор нового подъемника, будет организован с использованием существующей инфраструктуры — трасс и технологических проездов. Четыре расположенных в труднодоступных местах опоры будут воздвигнуты без создания подъездных путей, — с использованием вертолетной поддержки. И даже кабельные линии будут проложены не по прямой, как было бы дешевле и удобнее, а вдоль существующей технической дороги. Подобные решения позволяют значительно сократить связанное с размещением объекта воздействие на природные комплексы южного склона хребта Аибга.

"Зеленый" подъемник хребта Аибга. 396156.jpeg

— Зона строительства нового подъемника составляет 10,2 гектара, при этом вырубка леса будет производиться только на четырех из них. Мы не можем рассматривать вариант строительства канатной дороги, проходящей выше макушек деревьев. Это связано с законодательством и требованиями безопасности. Учитывая, что канатная дорога — сложное техническое сооружение, ее создание контролирует Ростехнадзор. Согласно приказу от 06.02.2014г. №42 пункт 47: "При прохождении канатной дороги в лесистой местности необходимо исключить возможность падения деревьев на линию дороги, ее элементы, оборудование и подвижной состав. Просека под линией канатной дороги должна быть освобождена от лесонасаждений и иметь ширину не менее колеи канатной дороги с учетом поперечных колебаний канатов и подвижного состава. Таким образом, вне зависимости от высоты линейных опор, всю полосу отвода канатной дороги необходимо расчистить от деревьев, — пояснили на курорте "Роза Хутор".

Под вырубку не попадут ценные и редкие породы деревьев, например, каштан, груша, орех. Их на данном участке просто не обнаружено. На просеке будут оставлены подрост и подлесок, кустарники и дерн, что поможет избежать риска развития эрозии склона. Из краснокнижных растений в зоне строительства найдено три вида цветов и кустарников: цикламен косский, кандык кавказский, иглица колхидская. Все их экземпляры будут пересажены на территории, определенные специалистами Сочинского национального парка. Для того, чтобы компенсировать потерю связанных с деревьями домов птиц на южном склоне Аибги будет развита сеть искусственных гнездовий… Кроме того, будут установлены 10 кормовых станций с солонцами для копытных животных, а также фотоловушки для наблюдения за их миграциями.

Позаботились проектировщики новой канатки и о водных объектах. Так, из 14 существующих опор канатной дороги в водоохранную зону попадает лишь одна, которая будет расположена в девяти метрах от ручья Тарчевского. Но при этом необходимые мероприятия, включающие сбор поверхностных стоков, будут организованы на всех строительных площадках. Сток загрязненных вод будет организован в емкости-осветлители, условно чистая вода из которых будет транспортироваться на ливневые очистные сооружения курорта, а осадок — будет удаляться специализированными мусоровывозящими компаниями как инертные и безопасные отходы. Заправка техники будет предусмотрена на специальных территориях с твердым покрытием при наличии сорбирующих материалов и инструментов для оперативной ликвидации возможных разливов топлива.

Учли разработчики и геодезическую составляющую. Так в соответствие с масштабными исследованиями южного склона хребта Аибга в районе не наблюдаются оползневые процессы, активизацию которых могло бы неосторожно спровоцировать строительство новой канатки. Вынимаемый при строительстве грунт будет использоваться на этом же объекте.

— Самая большая выемка грунта будет происходить в зоне подземного гаража под опорой канатной дороги, который предназначен для стоянки гондол в ночной период. Учитывая технологию строительства подъемника, весь грунт с верхней станции будет использоваться для формирования выката на нижней станции. Таким образом, у нас не будет излишков грунта, — пояснили представители курорта.

Во время строительства на всем пятне застройки в 10 гектар будет срезан лишь один гектар плодородного слоя почвы. Плодородный грунт будет аккуратно складываться в специальные бурты, укрываться пленкой и храниться до окончания строительных работ. Затем почва будет перемещена на требующие рекультивации участки. Кроме того, во избежание процесса эрозии на участках восстановления почвенно-растительного слоя будут высажены специальные травы и кустарники, видовой состав которых определен с учетом рекомендаций Сочинского национального парка, которые помогут укрепить склон горы.

— Все представленные решения включены в отчет о результатах оценки воздействия на окружающую среду, с которым общественность может познакомиться в приемной по адресу Сочи, ул. Орджоникидзе, 8а. Мы очень внимательно относимся к рекомендациям сочинских экологов и специалистов природоохранных организаций и готовы к конструктивному взаимодействию. Итоговый ОВОС будет представлен на государственную экологическую экспертизу. В период строительства, ввода в эксплуатацию канатной дороги штатные специалисты-экологи курорта с привлечением экспертов Сочинского национального парка организуют непрерывный мониторинг выполнения природоохранных требований. Регулярные обходы, заборы и анализ проб, фиксация нарушений и помощь в решении проблем — эти меры помогут нам сделать строительство подъемника примером лучшей практики в России, — отметили на курорте.

И еще один важный пункт ОВОС — социальное значение новой канатки. Благодаря ей на курорте "Роза Хутор" появится 60 дополнительных рабочих мест. Конечно, учитывая, что сегодня на комплексе трудится уже более 3000 человек, цифра кажется небольшой. Но здесь важен кумулятивный эффект. Развитие горнолыжных комплексов Сочи позволяет не просто пополнять бюджет, ведь одна "Роза Хутор" в год перечисляет только в муниципальный бюджет Сочи более 200 миллионов рублей, но и превращает олимпийскую столицу в настоящий круглогодичный курорт. Приезжающие в горы любители лыж и сноуборда зачастую останавливаются в приморских отелях, ходят в рестораны, делают покупки. А это значит, что благодаря развитию горного кластера понятие "мертвый" сезон на побережье в Сочи ушло в прошлое.

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Темы Сочи горы отдых туризм курорты Роза Хутор отдых в горах горный курорт канатная дорога Краснодарский край
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