Новый год: отправляемся в морское путешествие

Традиционно принято проводить новогодние праздники вместе с семьей около телевизора, вдыхая запах мандаринов и елки. Но почему бы не пойти против этого привычного сценария? И не упаковать красные шапки Деда Мороза в чемодан, отправившись на все каникулы на морское побережье? Вдруг и правда — как новый год встретишь, так его и проведешь?! То есть - в компании экзотических пальм, ласкового моря и теплого песка. Особенно это рекомендуется тем гражданам, кто ни разу в жизни не вырывался из холодной зимы навстречу жаркому лету. Незабываемый контраст!

Какая информация пригодится?

Самое важное: если забронировать отель как можно раньше, то получится прилично сэкономить и выгодно отдохнуть. Ведь новогодние праздники — это "горячая" пора, а раннее бронирование поможет грамотно распорядиться финансами и оставить средства на подарки.

Помимо этого, стоит помнить еще и о том, что места в самых хороших гостиницах, отелях и апартаментах заканчиваются в первую очередь. А довольствоваться тем, что осталось, в самый долгожданный праздник будет довольно печально.

Когда происходит бронирование отеля, нужно обязательно уточнить у сотрудников, входит ли в тур стоимость праздничного новогоднего ужина. Бывает, что это отдельная услуга, и оплачивается она, соответственно, тоже отдельно.

Выбор страны

В последнее время очень популярен для зимних и новогодних путешествий Таиланд. Привлекает он теплым морем и жарким солнцем, а также атмосферой праздника, так свойственной этому региону.

Выбрав это направление для своего отдыха, обеспечить себе неповторимые эмоции не составит труда. Тайцы любят повеселиться и, невзирая на буддизм, который исповедуют в этой стране, ощущение Нового года в это время царит и там. Можно увидеть необычное сочетание елок в окружении пальм, а также великолепный фейерверк в новогоднюю ночь.

Куба будет довольно нестандартным выбором для рождественских каникул. И от этого запомнится еще сильнее. Настоящее начало новой жизни с Нового года - в обществе кубинских сигар, крепкой текилы, шикарных автомобилей в стиле ретро, горячих танцев смуглых красоток и, конечно, морского побережья. Бесспорно, что отдых в этой стране окажется отличным в любое время года, но зажигательность кубинцев придется как нельзя кстати именно в период праздника.

Кто не мечтал о Мальдивах? Это райское местечко может стать идеальным практически для всех событий: свадьба, каникулы, Новый год. Достаточно просто отключить свой смартфон и погрузиться в романтику этих прекрасных островов.

Тем, кто не равнодушен к океану и слышит во сне его шум, выбор места для новогодних каникул будет, в принципе, не таким и сложным: ведь к их услугам и Гоа, и Вьетнам, и Бали. Удивительные места с идеальной погодой в это время года, а также атмосферой, способствующей празднику и веселью!

А можно не останавливаться на одной стране и выбрать праздничный круиз по нескольким, устроив тем самым себе поистине роскошное празднество.

Украшенный сотнями новогодних огоньков океанический лайнер с насыщенной развлекательной программой по системе "все включено" и ровная гладь воды вокруг. Что может впечатлить сильнее?

Совершить свое новогоднее путешествие не так уж и сложно. Достаточно выйти из зоны комфорта и поймать дух приключений. Тогда через несколько лет легко можно будет вспомнить, где отмечался 2018 год, а где 2019 год. И что это было точно не в компании телевизора. Насыщенные воспоминания гарантированы!

Источник фото: pxhere.com

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