Ротенбург-на-Таубере, или Путешествие в Рождество

На карте мира немало городов, известных благодаря историческим событиям, имевшим в них место, или значимых своим научно-индустриальным потенциалом. И все они представляют интерес для путешествий.

А есть города, в которые мы едем в первую очередь за… настроением, и тогда наше путешествие превращается в карусель впечатлений — от исторических до гастрономических, а самое главное — эмоциональных.

Немецкий городок Ротенбург-на-Таубере, кажется, был создан для того, чтобы дарить нам сказку — рождественскую, новогоднюю, зимнюю, средневековую…

Узкие старинные улочки, разноцветные фахверковые домики, как будто вылепленные из самого лучшего пряничного теста, и слегка припорошенные сахарным снегом — пожалуй, трудно придумать лучшее место для встречи Нового года.

Крепость над рекой

Название Ротенбург-на-Таубере переводится как "крепость над рекой". Городок находится в земле Бавария, на расстоянии чуть более двухсот километров от немецкой столицы пива — Мюнхена, в долине реки Таубер.

Что удивительно, Ротенбург сохранился в своем первозданном средневековом виде. Гуляя по городу, вы не увидите ни одного современного здания. Старинные городские постройки обнесены крепостной стеной.

Как и в большинстве старых европейских городов, в центре Ротенбурга — рыночная площадь, посередине здание ратуши с высокой готической башней.

Ратуше — без малого тысяча лет. От площади расходятся улочки с разноцветными фахверковыми домами, сплошь в черепичных остроконечных крышах, которые украшает, конечно же, веселый флюгер.

Дома затейливо обустроены балкончиками, башенками и арками. Неподалеку от рыночной площади располагается собор Святого Иакова — с резным деревянным алтарем и органом. В свете вечерних огней он излучает особое очарование Средневековья.

Прогулка по Средневековью

Достопримечательность Ротенбурга — дом с кукольными часами, в котором устраивается мини-историческое кукольное представление о временах Тридцатилетней войны.

Именно тогда, в семнадцатом веке, бургомистр города спас его от разрушения, выиграв в пари у неприятеля. Ему удалось одним глотком осушить трехлитровый бокал пива, и захватчики отступили ни с чем.

А в память об этом событии на фасаде старинного трактира каждый час открываются часы и показывают зрителям эту историю, которая так и называется, — "Мастерский глоток".

В средневековое прошлое города уводит крепостная стена, его окружающая. Прогулка по ней совершенно бесплатна, а виды города и расстилающихся вокруг него предместий — незабываемые.

Со стены можно увидеть открыточный вид Ротенбурга на развилке двух дорог — Плёнлейн, а также самую старую в городе арку и башню Святого Марка, в которой можно подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку.

Башен в Ротенбурге много — Госпитальная, Крепостная, Клинковая, Собачья, Башня палача и так далее. У каждой из них своя старинная загадочная история.

Что привезти из сказки

На новогодние праздники атмосферу сказки в Ротенбурге усиливают рождественские ярмарки. Город украшен огнями и рождественскими композициями, на площади выступают музыканты, а в воздухе так и разносится запах праздника — сладкой выпечки, глинтвейна и жареных колбасок.

Самой сказочной достопримечательностью Ротенбурга считается музей Рождества и рождественских украшений. Пятитысячная коллекция представляет собой компанию ангелочков, гномов, всяческих дедов морозов, снеговичков и прочих забавных персонажей.

Помимо рождественских украшений, в городке немало мастерских, которые производят удивительные игрушечные копии фахверковых домиков Ротенбурга. Здесь можно приобрести и кукольный дом, и копию старинного собора Святого Иакова, и многие из городских пряничных домиков.

Прогулки по Ротенбургу немыслимы без посещения рождественских ярмарок — здесь вы приобретете запоминающиеся сувениры, отведаете пряник с корицей и бодрящий глинтвейн. А традиционным угощением в городских ресторанчиках будет, как всегда, отличное пиво и непревзойденные немецкие колбаски.

Закрепить впечатление от прогулки необходимо в любой из кондитерских — несмотря на разнообразие пряничной выпечки, символом местной кулинарии были и остаются ротенбургские снежки (пирожные из слоеного теста в сливочной или шоколадной глазури).

Вопрос, что привезти в подарок друзьям и близким, здесь не появится — это будет или сувенир в виде маленького фахверкового домика для домашней коллекции, или оригинальное рождественское украшение и обязательные ротенбургские пряники.

Ну а самым уникальным подарком будут ваши рассказы о пряничном городе — Ротенбурге-на-Таубе.

Источник фото: en. wikipedia.org

Читайте также:

В Москве пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество"

Новый год: отправляемся в морское путешествие

Курорт "Роза Хутор": в новом зимнем сезоне студентам предложат спецпрограмму скидок