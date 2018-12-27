Новый год: десять необычных традиций

Самым любимым праздником людей во всём мире является Новый год. В нашей стране в эту ночь принято встречать гостей, есть "Оливье" и загадывать желания под бой курантов. При этом в каждой стране существуют свои традиции празднования, о которых мы вам сегодня расскажем.

Например, на столах у чехов всегда много мяса. Жители Чехии считают, что мясо притягивает богатство.

У болгар есть традиция гасить свет на три минуты в новогодний вечер. Наступает мгновение, во время которого люди обмениваются поцелуями. Это остаётся тайной, которую хранит темнота. Чихнуть за столом также считается хорошим знаком.

В преддверии праздника итальянцы выкидывают весь хлам в окно и радуют близких подарками в виде красного нижнего белья. В Италии этот цвет называют символом возрождения.

В необычном государстве Мьянма в это время отмечают праздник воды. Чтобы смыть с себя всё ненужное, жители острова обливаются водой.

А вот жители Страны восходящего солнца на Новый год приобретают грабли. Японцы верят в то, что ими можно загребать счастье.

Под первый бой новогодних часов в Англии принято открывать в доме заднюю дверь - для того чтобы проводить уходящий год. А во время двенадцатого удара необходимо впустить Новый год, открыв переднюю дверь. Обязательным для влюблённой пары является поцелуй под веточкой омелы. Эта примета сделает их неразлучными в наступающем году.

В Австрии многотысячная толпа объединяется в самом центре Вены, чтобы услышать "Колокол мира", который установлен в храме Святого Стефана.

В аргентинских офисах, незадолго до наступления Нового года, избавляются от старых бланков и календарей, выбрасывая их из окон.

В Соединённом Королевстве детишки перед сном ставят рядом с собой блюдце для подарков, которые приготовил для них Санта Клаус, и наполняют ботинки сеном для его оленей. Все помещения украшаются омелой.

И датчане имеют свои новогодние приметы. Весь год они коллекционируют ненужную посуду, а в новогоднюю ночь разбивают её на пороге у друзей. Этому только радуются, потому что от количества осколков зависит богатство.

Перед тем, как отправится в ту или иную страну, стоит узнать все о её новогодних традициях. Тогда вы не будете удивлены, увидев на пороге разбитую посуду или красные трусы в подарочной упаковке.

Источник фото: pxhere.com

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