Непогода нынче в моде: учимся у скандинавов бодрости духа

Где самые суровые зимы? Конечно, в скандинавских странах. Только вот население этих стран — веселые и жизнерадостные люди. Многие даже не могут понять, почему в таких суровых условиях у жителей прекрасное настроение.

Они бодрствуют и спят столько, сколько положено, а не просто впадают в зимнюю спячку. У них есть некоторые хитрости, которыми они пользуются, чтобы сохранить такой настрой и в зимний период. Таких хитростей — всего три, и ими мы сейчас и поделимся.

Первый секрет заключается в... уюте — это для жителей скандинавских стран главное! Знаете ли вы, как переводится с датского слово"хюгге"? Это чувство комфорта и безопасности, которые мы ощущаем у себя дома.

На самом деле - это важное ощущение, ведь дом — место, в котором мы отдыхаем после работы и куда можем вернуться в любой момент.

Особенно это важно зимой, ведь в минусовую температуру выходить на улицу совсем нет желания. Поэтому, например, жители Дании особенно трепетно относятся к семейным ужинам, чтению книг у камина и обычному общению в кругу семьи. Поэтому берите пример с них, готовьте вместе выпечку и приглашайте друзей на чай.

Второй секрет — вино. Для того, чтобы бороться с зимним настроением, финны придумали интересный ритуал — калсарикянни. Если переводить эту фразу дословно, получится - "пить вино в нижнем белье".

Жители Финляндии во время приступа печали в зимнее время года наливают себе бокал вина и усаживаются перед телевизором в пижаме.

Третий секрет — шведская уборка. Мало кто знает, но шведы любят, чтобы все вещи всегда находились на своих местах. Именно поэтому в Швеции есть такое понятие, как "лагом".

Кстати, это чисто скандинавское понятие, и больше нигде его не употребляют. А переводится это слово как — достаточный, умеренный, в самый раз.

Шведы любят убирать и делают это часто, у них нет страха выкидывания вещей, которые они более не используют и считают лишними.

Для шведов главное - не количество вещей в доме, а их качество! Психологи одобряют "лагом", и давно было подмечено, что избавление от старых вещей налаживает жизнь, и в ней происходит обязательно что-то интересное.

Не нужно переживать за старый хлам, можно взять пример со шведов. Если заметили, что на полочках начали скапливаться ненужные вещи, выкидывайте их, не задумываясь. Ведь они просто будут занимать место в доме и раздражать вас.

Давайте попробуем перенять опыт жителей скандинавских стран по борьбе с хмурым настроением зимой, и тогда, возможно,никакая непогода не сможет заставить вас хандрить.

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