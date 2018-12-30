Топ-10: к морю из холодной зимы

Желание уехать из холодной российской зимы в тропическое лето хотя бы раз в жизни посещает каждого жителя нашей страны. А провести новогодние каникулы на побережье под шум ласковых волн теплого моря — просто золотая мечта.

Стоит отметить, что период от католического до православного рождества, то есть последняя декада декабря и практически полянваря, — пик туристического сезона во многих странах. Потому цены на туристические путевки и билеты стоят дороже, о бронировании лучших отелей по выгодным ценам стоит позаботиться заранее.

Рассматриваем десять лучших направлений, где тепло даже зимой и куда стоит поехать именно в это время года. Лидируют, конечно, курорты Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна.

Таиланд

Хотя отдых в Таиланде у всех на слуху, направление довольно изъезжено, тем не менее оно не потеряло своей прелести. Такие курорты, как Пхукет и Паттайя, занимают первые места по количеству приезжающих в течение года туристов.

В январе здесь жарко и сухо, температура воздуха достигает плюс 30 градусов, а в море — плюс 28.

Индия

Среди недорогих курортов отмечают Гоа. Этот индийский штат на побережье Индийского океана посещают миллионы туристов со всего мира. Причем на север едет активная молодежь в поисках зажигательных танцевальных тусовок, на юге предпочитают отдыхать зажиточные пожилые европейцы и поклонники йога-туров.

Температура воздуха также редко опускается ниже плюс 30, а в океан — плюс 28.

Вьетнам

За дешевыми фруктами, вечно зеленой тропической природой и самой экзотической кухней едут во Вьетнам. Причем зимой выбирают пляжи Муйне, острова Фукуок и Кондао, чтобы избежать сильных волн на Южно-Китайском море.

Огромным плюсом Вьетнама является безвизовый въезд для россиян, а также дружелюбные местные.

Танзания

Нужно отметить, кстати, что 1 января в Танзании — официальный выходной. Многие танзанийцы проводят его с семьей под нарядной пальмой вместо российской новогодней ели. Местные жители забавны и дружелюбны, готовы оказать туристу любую услугу. В Танзании можно съездить на сафари или на экскурсию на плантацию специй, а также посетить один из лучших пляжей в мире на острове Занзибар.

Индонезия

Погода Индонезии в начале января теплая (плюс 30), но иногда может удивить дождями — они здесь кратковременные.

Остров Бали занимает отдельное место в сердце тех, кто посетил его хоть однажды: шикарная природа, необычная кухня и веселая жизнь в ночных клубах.

Мексика

Удивительно яркие традиции и интересные обычаи, связанные, в том числе, и с новогодним периодом, существуют в Мексике. В Новый год горожане украшают улицы и дома разноцветными фонарями, проводятся многочисленные ярмарки и фестивали.

В это время самым популярным курортом является Канкун. Прекрасным дополнением к ярким фестивалям и тусовкам станут чистое море и чудесные пляжи.

Филиппины

Еще одно островное государство, где можно весело провести новогодние каникулы. В зимнее время стоит отдать предпочтение острову Боракай, для любителей уединенного отдыха рекомендуем остров Бантаян. Дорогой перелет компенсируется вполне адекватными ценами внутри страны.

Филиппины — тот же тропический рай с множеством природных достопримечательностей, где зимой тепло (плюс 29).

Доминикана

Новый год в Доминикане отмечают весело и с размахом: до утра бабахают фейерверки, а 1 января в столице проходит яркий новогодний карнавал.

В Доминикану стоит ехать за яркими шоу, а также любителям латиноамериканской музыки. Отличными декорациями для вашего праздника будут километры песчаных пляжей с пальмами и бирюзовое море.

Сейшелы

Чудесный архипелаг в Восточной Африке, где в январе температура воздуха — плюс 29, а в море круглый год — плюс 27. Единственным минусом отдыха могут стать кратковременный тропический дождь и высокая влажность.

Каникулы на Сейшелах станут запоминающимися благодаря потрясающей природе и пляжам, поездке в заповедник к гигантским черепахам, вкусным блюдам из морепродуктов и экзотическим фруктам.

Мальдивы

Хотя Мальдивы считают самым дорогим и фешенебельным курортом, поток туристов велик и в этом направлении. Зимой здесь плюс 27, вода чуть прохладнее — плюс 24.

Привлекают путешественников райские пляжи с белоснежным песком, возможность арендовать бунгало с выходом к морю или прямо на воде. Здесь можно провести отпуск в тишине и уединении.

Итак, выбираем направление по душе, покупаем тур как можно раньше, собираем чемодан — и вперед, навстречу мечте. Следующий Новый год на море станет самым незабываемым приключением в вашей жизни!

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